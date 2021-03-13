Лукашенко прокомментировал фильм «Золотое дно» с обвинениями в коррупции

Источник материала: UDF



Фото: телеграм-канал «Лукашенконашпрезидент»

«У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет… Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине. Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?» - заявил Александр Лукашенко 13 марта после очередной победы на «Минской лыжне».

president.gov.by . «Там база отдыха и деревянный дом, где президент останавливается. Одна часть общественная. Общий зал большой. Моя спальня и детская. Все. Ну что это, дворец? Так он же не мой. Это государственный», — цитирует Лукашенко сайт

«Они уже, наверное, лет 15, эти часы. Скажу вам откровенно, они пусть не парятся, эти часы мне подарил Нурсултан Абишевич Назарбаев [первый президент Казахстана]. И вообще открою вам секрет: ни один президент, я думаю, часы не покупает, если не «крутой».

«Я поручил, чтобы их выложили все во Дворце Независимости в музее (подарки президенту по закону хранятся в резиденции. — Прим. пресс-службы). Там — от часов наших „Луч“ — это мои первые, еще я кандидатом в президенты был — до вот этих часов. Пусть не парятся, что кто-то заплатил за эти часы. Ну а по цене вы видели. Они увеличивают в 10−15 раз цену и говорят: ах, как Лукашенко склонен к золоту. Терпеть не могу вот это излишество, золочение».

«Бойтесь этих людей. Вы же видите, как они бросаются на чужую собственность. Вот так они будут управлять страной. Они вот этих наших бизнесменчиков, айтишничков и ипэшничков разденут в течение двух лет. Быстро. Ладно бы раздели да народу дали — в карман себе положат. Они уже переписали предприятия и поделили. Не дай Бог, мы бы их не остановили — сегодня бы жили в другой стране. Вот в чем проблема… Нам надо делом заниматься. А пройдет время — люди оценят».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко прокомментировал фильм «Золотое дно» с обвинениями в коррупции Политик заявил, что никакой роскоши в тех местах, где он останавливается, нет.

Политик заявил, что никакой роскоши в тех местах, где он останавливается, нет. Например, на Припяти, куда он обычно приезжает весной.Рассказал он и о часах, которые фигурировали в фильме:Лукашенко пояснил, что на крупных мероприятиях, как международные саммиты, хозяин, как правило, дарит гостям те или иные подарки:«Я больше всего переживал, чтобы вы, посмотрев, не сказали: ну а кого мы защищаем? Вот это для меня было самое страшное», — сказал журналистам госСМИ Лукашенко и заявил, что авторы расследования взялись за эту тему «от безысходности».