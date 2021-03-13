ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умер главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу

13.03.2021 15:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Скончался главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу и "Гомеля" Томаж Чатер, сообщили в пресс-службе клуба.



"Сегодня не стало главного тренера женской команды "Гомеля". Томаж Чатер", - говорится в сообщении.

О причинах смерти словенского специалиста, которому был 51 года, не сообщается. Известно, что Чатер в последние годы боролся с онкологическим заболеванием.

Чатер возглавил женскую сборную Беларуси по гандболу в сентябре 2013 года. А в 2016-м специалист подписал контракт с "Гомелем". Вместе с клубом он четыре раза становился чемпионом Беларуси и столько же раз завоевывал Кубок страны.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скончался главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу и "Гомеля" Томаж Чатер, сообщили в пресс-службе клуба.
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Ожаровский: Минэнерго скрывает от белорусов важную информацию о БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by