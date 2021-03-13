Умер главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу









"Сегодня не стало главного тренера женской команды "Гомеля". Томаж Чатер", - говорится в сообщении.





О причинах смерти словенского специалиста, которому был 51 года, не сообщается. Известно, что Чатер в последние годы боролся с онкологическим заболеванием.





Чатер возглавил женскую сборную Беларуси по гандболу в сентябре 2013 года. А в 2016-м специалист подписал контракт с "Гомелем". Вместе с клубом он четыре раза становился чемпионом Беларуси и столько же раз завоевывал Кубок страны.







