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Умер главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу
Источник материала: Партизан
Скончался главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу и "Гомеля" Томаж Чатер, сообщили в пресс-службе клуба.
"Сегодня не стало главного тренера женской команды "Гомеля". Томаж Чатер", - говорится в сообщении.
О причинах смерти словенского специалиста, которому был 51 года, не сообщается. Известно, что Чатер в последние годы боролся с онкологическим заболеванием.
Чатер возглавил женскую сборную Беларуси по гандболу в сентябре 2013 года. А в 2016-м специалист подписал контракт с "Гомелем". Вместе с клубом он четыре раза становился чемпионом Беларуси и столько же раз завоевывал Кубок страны.
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Скончался главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу и "Гомеля" Томаж Чатер, сообщили в пресс-службе клуба.
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