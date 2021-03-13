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Один человек погиб, а четыре попали в больницу в результате лобового столкновения автомобилей в Полоцком районе

13.03.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12 марта ДТП с человеческой гибелью произошло у деревни Залесье Полоцкого района, там столкнулись два легковых автомобиля.



Около 18:00 на дороге Р-20 64-летний водитель на «Fiat Brava» при прохождении закругления дороги влево не справился с управлением и выехал на встречную полосу, пишут ННВ. Там его автомобиль врезался в «Volkswagen Passat», за рулем которого сидел 23-летний парень.



В искореженном «Fiat» оказалась заблокированной пассажирка, на помощь вызвали спасателей, которые смогли достать из салона 66-летнию женщину, но медики констатировали сметь пенсионерки.

Водитель «Fiat Brava», а также водитель «Volkswagen Passat» два его 25-летних пассажира получили травымы, их пришлось госпитализировать в Новополоцкую центральную городскую больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
 
 
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12 марта ДТП с человеческой гибелью произошло у деревни Залесье Полоцкого района, там столкнулись два легковых автомобиля.
 
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