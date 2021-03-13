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Врачей нет, вечные пробки на переезде — жительница Смолевичей рассказала о «болевых точках» города-спутника

13.03.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Со своей функцией города-спутника Смолевичи справляются не достаточно хорошо, уверена его жительница Марина Михайловна.


Фото с сайта mlyn.by

По ее словам, больше всего проблем в сфере здравоохранения. Об этом, пишет mlyn.by, женщина рассказала заместителю председателя Миноблисполкома Ивану Маркевичу во время прямой линии.

— В городе действует одна поликлиника, но она уже не справляется с нагрузкой: население города растет, людей приезжает все больше — а вторая поликлиника, которая нужна как воздух, пока существует лишь на бумаге. Не хватает врачей. У меня проблемы опорно-двигательного аппарата: нужно было пройти обследование, в том числе УЗИ. Сделать этого не могу — нет специалиста. Говорят, обращайтесь в медцентр. Также по состоянию здоровья мне требуется регулярное наблюдение у эндокринолога — его в нашей поликлинике тоже нет, отправляют в Боровляны, — рассказала Марина Михайловна. — Я понимаю: молодые врачи приезжают жить в город, им дают квартиры, они выходят замуж и потом уходят в декретный. А нам как лечиться?

По словам женщины, еще одна болевая точка Смолевичей — постоянные пробки на железнодорожном переезде. Решить эту проблему, уверена Марина Михайловна, поможет наземный или подземный путепровод. А иначе через лет 10-15, когда в Смолевичах будет проживать 50 тысяч человек, люди вынуждены будут «жить в машинах, чтобы проскочить через переезд и вовремя попасть на работу».

— Мы знаем, что в городе есть проблема с кадрами: медработников по некоторым специальностям действительно не хватает. Уверяю вас: работа ведется, мы стараемся укомплектовать штат. Но, как вы правильно заметили, молодые врачи, приезжая в Смолевичи, закрепляются здесь, создают семьи, уходят в декретный отпуск. Это закономерно, — отметил зампредседателя. — Что касается пробок на переезде, и эта проблема не нова. Знаем, что жителям города очень не удобно. Есть несколько вариантов, как ее решить — этим сейчас занимаются ответственные службы.
 
 
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Со своей функцией города-спутника Смолевичи справляются не достаточно хорошо, уверена его жительница Марина Михайловна.
 
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