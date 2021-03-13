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пишет interfax.by. "Думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо. У нас есть своя страна, и мы будем эту политику строить так, как это надо", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА,interfax.by.





Виктор, по его словам, уже давно фактически работает на посту руководителя НОК.





"Я там "зонтик" для этой организации. Все было хорошо. Потом они прислали требование накануне: Диму Баскова "под нож", Лукашенко-1, Лукашенко-2 - не дай бог, мы тогда санкции введем. Еще ничего не сделали, уже санкции вводить. И предложили ему от отца отказаться. Это сын откажется от отца! Ну что о них говорить дальше", - сказал Лукашенко.





Он добавил, что независимость и суверенитет очень дорого стоят.





"Но бьют сильных. На слабых внимания не обращают", - заявил Лукашенко.





26 февраля Виктор Лукашенко сменил отца на посту президента Национального олимпийского комитета. С апреля 2019 года он исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а в ноябре того же года был избран Олимпийским собранием на этот пост.



