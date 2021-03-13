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Умер главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу

13.03.2021 15:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер женской сборной Беларуси и «Гомеля» Томаш Чатер умер после продолжительной болезни в возрасте 51 года, сообщает официальный сайт гомельского клуба.


Фото: ghc.by

Словенский специалист руководил сборной Беларуси с 2013 года, а в 2016 возглавил «Гомель», с которым четырежды становился чемпионом страны.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер женской сборной Беларуси и «Гомеля» Томаш Чатер умер в возрасте 51 года, сообщает официальный сайт гомельского клуба.
 
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