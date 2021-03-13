|
Умер главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу
Источник материала: Tut.by
Главный тренер женской сборной Беларуси и «Гомеля» Томаш Чатер умер после продолжительной болезни в возрасте 51 года, сообщает официальный
Словенский специалист руководил сборной Беларуси с 2013 года, а в 2016 возглавил «Гомель», с которым четырежды становился чемпионом страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер женской сборной Беларуси и «Гомеля» Томаш Чатер умер в возрасте 51 года, сообщает официальный сайт гомельского клуба.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)