О юморе рисовальщиков официальных «опросов»

Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев – о новых данных провластного «социологического опроса».

– По официальным СМИ который день гуляют новости про «социологический опрос», – пишет Елисеев. – Это все тот же «опрос», который продвигали еще перед заседанием ВНС в феврале. Просто еще один месяц у государственной машины ушел на то, чтобы нарисовать ответы на некоторые дополнительные вопросы, а также графики к ним.

Все эти рисованные цифры ничего не говорят о реальном общественном мнении. Они интересны лишь с точки зрения логики и чувства юмора рисовальщиков.

– АГЛ нарисовали рейтинг доверия 66,5%. Эту цифру из «опроса» представили обществу еще перед ВНС. Как уже объяснял (ссылка на пост в комментарии), это ровно две третьих, чисто психологическая планка – якобы доверяют АГЛ аж вдвое больше людей, чем не доверяют.

Именно две третьих, плюс минус 1-2%, рисуют в пользу АГЛ от выборов к выборам как итог голосования по Минску. В реальности антирейтинг АГЛ примерно втрое превышает рейтинг доверия к нему.

– Рейтинги доверия к оппозиционным политикам нарисовали следующие: Бабарико – 2,5%, Тихановская – 1,5%, Латушко – 1,3%. Почему нарисовали именно 2,5% и меньше? Потому что статистическая ошибка выборки достигает 2,5%. Это такой юмор рисовальщиков и их заказчиков: мол, рейтинг не выше статистической погрешности.

– После АГЛ самые высокие показатели доверия нарисовали Кочановой – 4,4% и Головченко – 3,8%. В другом вопросе про «наиболее авторитетных» деятелей еще и Андрейченко разместили в топе с 2,3%. Это подтверждает, что самые близкие к АГЛ персоны – Кочанова и Андрейченко. И фактически они – единственные оставшиеся представители самого близкого окружения с гражданским, а не силовым профилем.

АГЛ опасается усиления силовиков, потому никого (кроме Головченко, просто потому что он премьер – пришлось) в топе не нарисовали. Собственно, игра с политическими партиями во многом затеяна для того, чтобы с течением времени уравновесить возросшее влияние силовиков в политической системе.

– Есть только один иностранный лидер, которому уровень доверия нарисовали более половины – это Председатель КНР; Путину приписали менее 50%. Более того, китайскому лидеру нарисовали еще и минимальный антирейтинг – всего 15,1% (Путину – 25,5%). Так красиво задвинуть Путина за Си Цзиньпина могли лишь по прихоти заказчиков.