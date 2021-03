Источник материала: Свабода

Дэпутатка Эўрапарлямэнту Карын Карлсбра пракамэнтавала сытуацыю з удзелам Беларусі ў конкурсе «Эўравізія». Яе цытату прыводзіць Беларускі фонд культурнай салідарнасьці.

«Якую б песьню Беларусь цяпер ні адправіла на конкурс, Лукашэнка ўсё роўна зробіць яе палітычнай. Яго рэжым так працуе, ён выкарыстоўвае СМІ і культуру як машыну прапаганды. І мы павінны гэта спыніць [...]. Лукашэнка не хвалюе аб’яднаньне Эўропы праз музыку. Ён клапоціцца аб тым, каб мірныя акцыі пратэсту ў краіне скончыліся».

Карлсбра дадала, што Эўрапейскі вяшчальны зьвяз (ЭВЗ) як арганізатар конкурсу «дазволіў Лукашэнку зрабіць „Эўравізію“ часткай ягонай палітычнай гульні». Але яна лічыць, што арганізатарам «яшчэ ня позна паступіць правільна».

