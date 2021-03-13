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Стоимость биткоина впервые превысила $59 тыс.

13.03.2021 16:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии выросла превысила отметку в $59 тыс., свидетельствуют данные портала Coindesk.



На cередину дня биткоин торгуется у отметки нового исторического максимума $59,588 тыс. Исторический максимум составляет $59635,69.
 
 
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Стоимость биткоина в ходе торговой сессии выросла превысила отметку в $59 тыс., свидетельствуют данные портала Coindesk.
 
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