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Посольство США в Беларуси осудило высылку польских дипломатов

13.03.2021 16:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посольство США в Минске выразило солидарность с Польшей в связи с высылкой польских дипломатов из-за дипломатического скандала между Минском и Варшавой.


Фото с сайта interfax.by

"Соединенные Штаты выражают солидарность с Польшей и осуждают изгнание из Беларуси трех дипломатических и консульских сотрудников Генеральных консульств Польши в Бресте и Гродно", - говорится в заявлении, пишет interfax.by, опубликованном на сайте американской дипмиссии.

"Беларусь должна придерживаться своих международных обязательств по обращению с дипломатами в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях", - подчеркнули в посольстве США.

Поводом для очередного всплеска дипломатической воны между Беларусью и Польшей послужили мероприятия, посвященные так называемому "дню проклятых солдат", прошедшие в конце февраля в Бресте. Прокуратура Бреста в этой связи возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников.

В МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, которому был заявлен протест в связи с участием консула генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат". От консула потребовали покинуть территорию Беларуси.

В ответ на это Варшава также объявила персоной нон-грата одного из белорусских дипломатов. Минск назвал эти действия чрезмерными, ассиметричными и деструктивными и потребовал покинуть страну руководителя и консула генконсульства Польши в Гродно.

В свою очередь Варшава накануне заявила, что высылает генконсула Беларуси в Белостоке, а также консула Беларуси в Варшаве.

"Проклятые солдаты" были членами антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше в 40-х годах прошлого века. Их лидер Ромуальд Райс по кличке Бурый был казнен за преступления против мирного населения. Он причастен к убийству 79 белорусов в Восточной Польше в 1946 году, признанном впоследствии актом геноцида.
 
Персона Райса является объектом героизации для польских радикалов, а его оправдание польским Институтом национальной памяти послужило причиной дипломатического скандала между Беларусью и Польшей. Минск требовал от Польши официальных объяснений, польского посла вызывали в МИД для дачи разъяснений по этому поводу. В МИД Беларуси заявляли, что "преступников вроде "Бурого" оправдать невозможно.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Посольство США в Минске выразило солидарность с Польшей в связи с высылкой польских дипломатов из-за дипломатического скандала между Минском и Варшавой.
 
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