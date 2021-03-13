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Гомельского вора в законе Сашу Кушнера, который «ножом угрожал бойцу СОБР», отпустили после суток

13.03.2021 16:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В криминальном досье 54-летнего уроженца Гомеля Александра Кушнерова, больше известного как вор в законе под прозвищами Саша Кушнер и Саша Белорус, может появиться шестая судимость.



Как стало известно «Сильным Новостям» из неофициального источника, в отношении ранее неоднократно судимого Александра Кушнерова возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Санкция статьи —арест, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок до 6 лет.

Всего же в местах лишения свободы гомельчани провел свыше четверти века.

Основанием для уголовного преследования криминального авторитета стал инцидент в Минске 17 февраля. По сообщению пресс-службы МВД, во время задержания Александр Кушнеров «достал нож и попытался отбиться от сотрудника спецподразделения». Вместе с гомельчанином задержали двоих представителей российского криминала, один из которых, по данным ГУБОПиК, вместе с Сашей Кушнером намеревался вылететь в Турцию «для коронации и пополнения «воровской семьи». Всех троих поместили в ИВС.

Сколько дней Кушнеров провел в изоляторе, неизвестно, однако в настоящее время он находится на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Факты возбуждения против гомельчанина уголовного дела и его освобождение из ИВС корреспонденту «Сильных Новостей» подтвердили в российском агентстве «Прайм Крайм», которое специализируется на воровской тематике.

К месту заметить, в базах данных агентства Саша Кушнер фигурирует как «бывший вор». После «коронации» в 2011 году недруги из других воровских кланов несколько раз лишали белорусского авторитета этого статуса. Правда, для белорусских борцов с организованной преступностью Саша Кушнер по-прежнему является лидером уголовно-преступной среды. А потому и внимание к нему пристальное, но подозрительно, если так можно выразиться, заботливое.

Кушнерова не раз за последний год задерживали на проводимых им сходках, но после профилактических бесед отпускали с миром. А летом прошлого года так вообще спасли от расправы, которую ему готовили в Лиде местные авторитеты, не признающие гомельчанина вором в законе. Напомним, что тогда в разборку вмешался СОБР. Кушнерова задержали, некоторое время он провел в местном отделе милиции, который покинул ближе к ночи через запасной выход.

И в нынешней ситуации с возбуждением уголовного дела по 364-й статье такая «заботливость» просматривается. Уместно будет подчеркнуть, что с началом президентской кампании в прошлом году и по сей день эта статья активно применяется для подавления протестов, она приобрела политический окрас. Есть примеры, когда участников протестных маршей во время задержаний избивали, а потом против них же возбуждали 364-ю статью и отправляли в СИЗО. Сидельцев по этой статье белорусские правозащитники признают политзаключенными. На этот статус Саша Кушнер, конечно, не тянет, но если свобода вора в законе, который, как сообщало МВД, «ножом угрожал бойцу СОБР», действительно ограничена лишь подпиской о невыезде, то, как говорят, комментарии излишни. В то же время, не лишним будет напомнить, что в 1994 году Гомельский областной суд приговорил Александре Кушнерова за двойное убийство к высшей мере наказания, а Верховный суд его вдруг пожалел, заменив расстрел на 15 лет лишения свободы.
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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В криминальном досье 54-летнего уроженца Гомеля Александра Кушнерова, больше известного как вор в законе под прозвищами Саша Кушнер и Саша Белорус, может появиться...
 
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