Источник материала: Хартия'97

Нелегальный алкоголь в России начнут искать из космоса 13.03.2021, 16:23

Дума РФ и СовФед подготовили законопроект о слежении со спутников за правилами алкогольного регулирования.

Комитет российской Госдумы по экономической политике поддержал законопроект группы сенаторов, который позволит следить через космические спутники за тем, чтобы в стране соблюдались правила алкогольного регулирования, пишет finanz.ru .

С помощью снимков из космоса депутаты и сенаторы предлагают искать нарушения в области производства, закупки, импорта, поставок, хранения и перевозок алкоголя.

Для этого предлагается расширить полномочия федеральных органов власти, разрешив им фиксацию нарушений с помощью фото- и видеосъемки, а также «результатов дистанционного зондирования Земли из космоса».

Идея использовать спутниковые снимки для контроля за оборотом алкогольной продукции пришла из Росалкогольрегулирования.

«Дистанционное зондирование Земли, а именно спутниковые снимки предприятий, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, позволяет объективно фиксировать признаки незаконной деятельности», - поясняли ведомстве в прошлом году.

Соответствующий законопроект был внесен в Думу в конце декабря. Как ожидается, нижняя палата рассмотрит его 16 марта. В случае принятия он вступит в силу через десять дней после опубликования.

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