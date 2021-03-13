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Нелегальный алкоголь в России начнут искать из космоса

13.03.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Нелегальный алкоголь в России начнут искать из космоса

  • 13.03.2021, 16:23
Нелегальный алкоголь в России начнут искать из космоса

Дума РФ и СовФед подготовили законопроект о слежении со спутников за правилами алкогольного регулирования.

Комитет российской Госдумы по экономической политике поддержал законопроект группы сенаторов, который позволит следить через космические спутники за тем, чтобы в стране соблюдались правила алкогольного регулирования, пишет finanz.ru.

С помощью снимков из космоса депутаты и сенаторы предлагают искать нарушения в области производства, закупки, импорта, поставок, хранения и перевозок алкоголя.

Для этого предлагается расширить полномочия федеральных органов власти, разрешив им фиксацию нарушений с помощью фото- и видеосъемки, а также «результатов дистанционного зондирования Земли из космоса».

Идея использовать спутниковые снимки для контроля за оборотом алкогольной продукции пришла из Росалкогольрегулирования.

«Дистанционное зондирование Земли, а именно спутниковые снимки предприятий, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, позволяет объективно фиксировать признаки незаконной деятельности», - поясняли ведомстве в прошлом году.

Соответствующий законопроект был внесен в Думу в конце декабря. Как ожидается, нижняя палата рассмотрит его 16 марта. В случае принятия он вступит в силу через десять дней после опубликования.

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Дума РФ и СовФед подготовили законопроект о слежении со спутников за правилами алкогольного регулирования.
 
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