ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы натуральные напитки, которые улучшат работу почек

13.03.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Названы натуральные напитки, которые улучшат работу почек

1
  • 13.03.2021, 15:45
Названы натуральные напитки, которые улучшат работу почек

Натуральные коктейли и соки - здоровый и простой способ получить большое количество полезных питательных веществ.

Если мы хотим наслаждаться хорошим здоровьем, мы должны следить за состоянием наших органов, есть пищу и принимать добавки, которые полезны для них, а также способствуют их очищению, особенно после праздничных застолий, пишет healthinfo.ua.

Почему нужно проводить детоксикацию?

Почки — это органы, которые очищают кровь от потенциально опасных веществ; эти вещества выводятся из организма с мочой. Кроме этого, почки регулируют уровень жидкости в теле.

Это жизненно важные, то есть, необходимые для жизни, органы. Поэтому о них нужно заботиться и поддерживать их в хорошем состоянии. Это делается с помощью правильного питания и очищения от токсинов, которому способствуют опять-таки определенные продукты и пищевые добавки.

Натуральные напитки

Натуральные коктейли и соки — это здоровый и простой способ получить большое количество полезных питательных веществ с небольшим количеством пищи.

Рекомендуем начинать день одним из этих соков, и уже через неделю вы заметите разницу. Вы почувствуете себя более легким, поскольку излишняя жидкость будет выводиться из организма, ощутите, что у вас стало больше энергии и жизненных сил. Кроме того, вы поможете своим почкам оставаться здоровыми или облегчишь их состояние, если они уже страдают от каких-либо заболеваний.

Можно выбрать какой-то один из рецептов или чередовать и смешивать их.

Коктейль из яблок и сельдерея

Сельдерей — один из овощей, обладающих наибольшим мочегонным действием. Он также приятен на вкус, поэтому мы предлагаем его для этого рецепта; можно включать его и в другие соки. В данном случае мы смешиваем его с яблоком не только для того, чтобы придать соку более сладкий вкус, но и потому, что яблоко — очень полезно и хорошо помогает при заболеваниях почек.

Ингредиенты:

- Веточка зеленого и свежего сельдерея, со стеблем и листьями.

- 3 яблока (если они экологически чисты, можно брать их с кожурой).

- По желанию можно добавить несколько листков свежей мяты.

Коктейль из салата-латука с укропом

За этой удивительной комбинацией скрывается восхитительный вкус и многие полезные свойства. Салат-латук — прекрасный диуретик, он также помогает нам уравновешивать нервную систему; поэтому очень хорошо пить этот сок вечером.

Укроп, с его особым вкусом, придаст соку некоторую сладость и поможет организму вывести больше жидкости.

Ингредиенты:

- 5 хорошо помытых зеленых и темных листов салата-латука (не стоит использовать замороженные овощи, там почти не остается полезных питательных веществ).

- Веточка свежего укропа.

- Ложечка пчелиного меда.

Коктейль из помидоров, лука и морской воды

Лук — один из самых полезных для почек продуктов. Добавляем к нему помидоры, богатые калием, и немного морской воды.

Морская вода действует как очень сбалансированная натуральная добавка. Она содержит в нужной пропорции практически все микроэлементы, необходимые нашему организму, а также регулирует уровень жидкости в организме, помогает выводить ее излишки.

Ингредиенты:

- 4 спелых помидора.

- Cредняя луковица.

- 1 ложка оливкового масла холодного отжима.

- 4 столовые ложки морской воды.

Другие советы

Почки, как и печень, — особый орган нашего организма, они любят тепло. Кроме того, почки связаны с уровнем энергии, и их согревание улучшает наше самочувствие и повышает жизненную силу.

Можно согревать их полчаса в день с помощью обычной грелки, электрической грелки, массажа или просто укутываясь в плед из натуральной шерсти. Это особенно важно в холодное время года.

И надо избегать всего, что может повредить нашим почкам. Это:

- Рафинированный сахар.

- Соль.

- Лекарства.

Неумеренное потребление белковой пищи, особенно животного происхождения; она подвергает почки чрезмерным нагрузкам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Натуральные коктейли и соки - здоровый и простой способ получить большое количество полезных питательных веществ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гомельского вора в законе Сашу Кушнера, который «ножом угрожал бойцу СОБР», отпустили после суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by