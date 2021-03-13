Мнение: У власти есть ресурсы на пропаганду и точечные репрессии, на большее – нет

Источник материала: Салiдарнасць

Зачем Александр Лукашенко поменял руководство всех силовых ведомств, и как эти кадровые перестановки повлияют на развитие политической ситуации в стране, выясняла DW .





Фото TUT.BY

Александр Лукашенко провел в середине марта многочисленные кадровые перестановки в силовом блоке. Теперь среди руководителей относящихся к нему ведомств (Минобороны, МВД, КГБ, Комитет Госконтроля, Генпрокуратура, Следственный комитет и МЧС) не осталось ни одного, кто занимал бы этот пост до октября 2020 года.

Лукашенко не уверен в силовой верхушке, назначенной до президентских выборов и протестов, выдвигает версию Светлана Хилько, занимающаяся в Национальном антикризисном управлении (НАУ) подготовкой реформы правоохранительных органов.

– Он надеется, что с приходом других людей система подавления начнет работать эффективнее, – считает Хилько.

Она привела пример главы МВД Ивана Кубракова, который, по ее мнению, после назначения демонстрирует энтузиазм и желание выслужиться, принимая жесткие меры.

Прежний начальник Следственного комитета (СК) Иван Носкевич, видимо, не справился с работой, продолжает Хилько, и сейчас во главе ведомства поставлен выходец из КГБ .

– Ему в следствии никто не доверяет, это не лидер априори. И едва он сможет убедить следователей в том, что им нужно вернуться под крыло МВД, – указывает Хилько, в прошлом сотрудник СК, капитан юстиции.

Лукашенко завершил формирование вокруг себя команды из наиболее преданных людей, готовых выполнить любой приказ, предупреждает Игорь Лобан, бывший следователь по особо важным делам СК по Гродненской области, который присоединился к инициативе BYPOL.

По словам Лобана, Иван Носкевич по сравнению с его преемником Дмитрием Горой – почти либерал, «если такое слово можно использовать в данном контексте». По информации Лобана, Носкевич хотел возбудить уголовные дела против силовиков, нарушавших закон в ходе подавления протестов, за что и попал в немилость.

Меняя глав силовых ведомств, Лукашенко, добавляет Светлана Хилько, преследует еще одну важную цель – запугать белорусов, чтобы они больше не вышли на улицы:

– У власти есть ресурсы на пропаганду и на точечные репрессии, на большее – нет.

Она обращает внимание, что везде на первых ролях после кадровой чехарды оказываются представители КГБ. Скоро Минздравом и Минобразования будут руководить выходцы из этого ведомства, иронизирует Хилько.

Ничего не выйдет с попыткой запугать народ, убеждена она:

– Лукашенко не выглядит страшным, над ним смеются и внутри системы, и рядовые граждане. Многие до сих пор считают, что сотрудники силовых ведомств – это какие-то глупые люди, не умеющие анализировать. Это вовсе не так, они прекрасно все видят и понимают. У них нет никакого повода себя подставлять, выполняя сомнительные распоряжения. Они не считают, что находятся в одной лодке с Лукашенко.

Средний состав силовых структур, считает Игорь Лобан, не разделяет ценностей режима и не является его искренним сторонником. А лидеров, которые могли бы выйти, сказать красивую речь и увлечь за собой подчиненных, среди глав силовых ведомств нет, подчеркивает Хилько.

Как и в любой диктатуре, в Беларуси роль силовиков будет только усиливаться, и только на них Лукашенко и будет делать ставку, заключает Игорь Лобан из BYPOL:

– Просто больше не на кого. Экономика приходит в упадок, люди недовольны, пряников больше нет, остался только кнут.

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