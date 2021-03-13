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Мошенники позвонили россиянину более 65 раз, похитили его накопления и оформили кредит

13.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мошенники позвонили россиянину более 65 раз, похитили его накопления и оформили кредит

Житель Забайкальского края России стал жертвой телефонных мошенников, которые неоднократно ему звонили. В результате, не разобравшись в ситуации, россиянин отдал им более 230 тысяч рублей (свыше 3 тыс. долларов в эквиваленте) своих сбережений. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

Мошенники более 65 раз позвонили россиянину, используя разные номера с кодом Москвы, представляясь работниками банка.

Каждый раз россиянин верил им и называл номера карт или коды подтверждения из СМС-сообщений. По словам «сотрудников банка», это было нужно для защиты его денег.

Помимо кражи крупной суммы мошенники оформили на потерпевшего кредит – 120 тысяч рублей.

Фото: pixabay

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Житель Забайкальского края России стал жертвой телефонных мошенников, которые неоднократно ему звонили. В результате, не разобравшись в ситуации, россиянин отдал...
 
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