Мошенники позвонили россиянину более 65 раз, похитили его накопления и оформили кредит

Источник материала: ОНТ

Житель Забайкальского края России стал жертвой телефонных мошенников, которые неоднократно ему звонили. В результате, не разобравшись в ситуации, россиянин отдал им более 230 тысяч рублей (свыше 3 тыс. долларов в эквиваленте) своих сбережений. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

Мошенники более 65 раз позвонили россиянину, используя разные номера с кодом Москвы, представляясь работниками банка.

Каждый раз россиянин верил им и называл номера карт или коды подтверждения из СМС-сообщений. По словам «сотрудников банка», это было нужно для защиты его денег.

Помимо кражи крупной суммы мошенники оформили на потерпевшего кредит – 120 тысяч рублей.

Фото: pixabay

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