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Мошенники позвонили россиянину более 65 раз, похитили его накопления и оформили кредит
Источник материала: ОНТ
Житель Забайкальского края России стал жертвой телефонных мошенников, которые неоднократно ему звонили. В результате, не разобравшись в ситуации, россиянин отдал им более 230 тысяч рублей (свыше 3 тыс. долларов в эквиваленте) своих сбережений. Об этом
Мошенники более 65 раз позвонили россиянину, используя разные номера с кодом Москвы, представляясь работниками банка.
Каждый раз россиянин верил им и называл номера карт или коды подтверждения из СМС-сообщений. По словам «сотрудников банка», это было нужно для защиты его денег.
Помимо кражи крупной суммы мошенники оформили на потерпевшего кредит – 120 тысяч рублей.
Фото: pixabay
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Житель Забайкальского края России стал жертвой телефонных мошенников, которые неоднократно ему звонили. В результате, не разобравшись в ситуации, россиянин отдал...
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