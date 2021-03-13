Протесты в Мьянме: за сутки погибли более десяти человек

Источник материала: ОНТ

В Мьянме продолжается подавление протестов. За сутки погибли больше десяти человек, в том числе дети и женщины, общее количество жертв - 70.

Арестовано, по меньшей мере, несколько тысяч. С конца февраля военные стали применять жесткие методы подавления акций: от водометов и резиновых пуль военнослужащие и полиция перешла к боевому оружию. В стране введено чрезвычайное положение на год.

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