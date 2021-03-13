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Протесты в Мьянме: за сутки погибли более десяти человек

13.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты в Мьянме: за сутки погибли более десяти человек

В Мьянме продолжается подавление протестов. За сутки погибли больше десяти человек, в том числе дети и женщины, общее количество жертв - 70. 

Арестовано, по меньшей мере, несколько тысяч. С конца февраля военные стали применять жесткие методы подавления акций: от водометов и резиновых пуль военнослужащие и полиция перешла к боевому оружию. В стране введено чрезвычайное положение на год. 

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В Мьянме продолжается подавление протестов. За сутки погибли больше десяти человек, в том числе дети и женщины, общее количество жертв - 70.  Арестовано, по меньшей...
 
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