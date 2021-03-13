В России сотрудники аэропорта спасли лисенка с капканом на лапе (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Работники аэропорта Сургута заметили лису с капканом на лапе и помогли ей: осторожно освободили, а затем показали ветеринару. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Животное заметили сотрудники службы авиационной безопасности во время патрулирования привокзальной площади. Как сообщили в пресс-службе, молодая лисица бегала по парковке, поджимая переднюю лапу. Присмотревшись, люди увидели, что на лапе сомкнулся капкан.

Лису отловил специалист-кинолог аэропорта. Вскоре сотрудники вызволили лапу из капкана, поместили лису в специальную переноску и повезли на осмотр к ветеринару. По словам врача, лисе не исполнилось и года.





Все это время животное вело себя довольно спокойно и дружелюбно, не сопротивляясь.

В данный момент лисенок проходит лечение в частном порядке у специалиста – в Сургуте нет специализированного центра реабилитации диких животных. Через несколько дней его отпустят в лес.

Фото: скриншот из видео

Видео: Международный аэропорт «Сургут»

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