Кубок мира по фристайлу в Казахстане: Анна Гуськова заняла 4-е место

Источник материала: ОНТ

На этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Казахстане, Анна Гуськова не смогла завоевать медаль, заняв обидное 4-е место.

Итоговая оценка белоруски – 78,30 балла. Победу одержала канадка Марион Тену с результатом 89,88 балла. А вот главный фаворит австралийка Лора Пил свою попытку исполнила неудачно и стала только 6-й. Напомним, на недавнем чемпионате Мира Анна Гуськова также показала 4-й результат. Что касается соревнований у мужчин, то белорус Максим Густик сумел не только квалифицироваться в финал, но затем пробился в суперфинал и в итоге остановился на 6-й позиции.

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