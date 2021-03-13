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Жлобинский «Металлург» обыграл «Динамо-Молодечно»

13.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жлобинский «Металлург» обыграл «Динамо-Молодечно»

В хоккейном Кубке Президента жлобинский «Металлург» накануне дома обыграл «Динамо-Молодечно» и вышел в полуфинал турнира.

Это был 6-й матч серии. Счет в поединке открыли хозяева. В первом периоде на 13-й минуте отличился Виталий Пинчук. Но еще до перерыва гости сумели восстановить равенство. Александр Суворов реализовал большинство. Судьба встречи решилась лишь в ее концовке. За 4,5 мин. до конца третьего периода защитник «Металлурга» Виталий Заламай принес своей команде победу – 2:1. Клуб из Жлобина выиграл серию со счетом 4:2 и впервые за 7 лет вышел в полуфинал плей-офф. А вот противостояние «Немана» и «Гомеля» продолжается. Вчера гомельчане в гостях одержали волевую победу – 4:3. Решающую шайбу забросил Булат Хамматов. Счет в серии стал равным 3:3. Судьба последней путевки в следующий раунд турнира определится завтра. Игра пройдет в Гродно.  

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В хоккейном Кубке Президента жлобинский «Металлург» накануне дома обыграл «Динамо-Молодечно» и вышел в полуфинал турнира. Это был 6-й матч серии. Счет в поединке...
 
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