ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

3 факта о вегетарианстве, которые вас удивят

13.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

3 факта о вегетарианстве, которые вас удивят

Вегетарианство набирает все большую популярность в наше время. Но все ли мы знаем о нем? Несколько фактов, которые, возможно, удивят вас приводит РИА «Новости».

Факт 1: вегетарианство не помогает сбросить вес

Только ограничение калорий, физическая активность и отсутствие нарушений в работе эндокринной системы способствуют тому, что лишний вес начинает уменьшаться. Отказ от мяса и молочных продуктов радикально не отразится на весе. Особенно в том случае, если переход на вегетарианство выглядит, как замена классического бургера на аналогичный ему веганский продукт.

Факт 2: авокадо не веганский продукт

Процесс выращивания авокадо требует участия пчел. Спрос на авокадо увеличился в последние годы, улья не справляются с опылением масштабных территорий. Поэтому фермеры переносят пчелиные улья на новые поля, тем самым заставляя насекомых опылять растения.

Факт 3: вегетарианство помогает экономить воду

По информации открытых источников, около 70% запаса пресной воды в мире тратится на выращивание скота. К примеру, ученые из Университета Твенте в Нидерландах посчитали, что на производство килограмма говядины уходит около 15 000 л воды, в то время, как для выращивания килограмма картофеля требуется примерно 100 л. Поэтому, умеренное вегетарианство может стать одним из вариантов питания людей в будущем, учитывая, что запасы пресной воды продолжают иссякать.

Фото: menslife.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вегетарианство набирает все большую популярность в наше время. Но все ли мы знаем о нем? Несколько фактов, которые, возможно, удивят вас приводит РИА «Новости». ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Гатовыя выканаць любы загад». BYPOL аб перастаноўках у сілавых ведамствах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by