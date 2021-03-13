3 факта о вегетарианстве, которые вас удивят

Источник материала: ОНТ

Вегетарианство набирает все большую популярность в наше время. Но все ли мы знаем о нем? Несколько фактов, которые, возможно, удивят вас приводит РИА «Новости».

Факт 1: вегетарианство не помогает сбросить вес

Только ограничение калорий, физическая активность и отсутствие нарушений в работе эндокринной системы способствуют тому, что лишний вес начинает уменьшаться. Отказ от мяса и молочных продуктов радикально не отразится на весе. Особенно в том случае, если переход на вегетарианство выглядит, как замена классического бургера на аналогичный ему веганский продукт.

Факт 2: авокадо – не веганский продукт

Процесс выращивания авокадо требует участия пчел. Спрос на авокадо увеличился в последние годы, улья не справляются с опылением масштабных территорий. Поэтому фермеры переносят пчелиные улья на новые поля, тем самым заставляя насекомых опылять растения.

Факт 3: вегетарианство помогает экономить воду

По информации открытых источников, около 70% запаса пресной воды в мире тратится на выращивание скота. К примеру, ученые из Университета Твенте в Нидерландах посчитали, что на производство килограмма говядины уходит около 15 000 л воды, в то время, как для выращивания килограмма картофеля требуется примерно 100 л. Поэтому, умеренное вегетарианство может стать одним из вариантов питания людей в будущем, учитывая, что запасы пресной воды продолжают иссякать.

Фото: menslife.com

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