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«Думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо». Лукашенко прокомментировал ситуацию с НОК и участием Беларуси в Олимпиаде
Источник материала: ОНТ
Ситуацию с НОК и участием белорусских спортсменов в Олимпиаде в Токио прокомментировал Президент, отвечая на вопросы журналистов после участия в спортивном празднике «Минская лыжня» в «Раубичах»,
Александр Лукашенко обратил внимание на политизацию данных вопросов. Один из журналистов отметил, что МОК не признает Виктора Лукашенко главой НОК Беларуси.
Кроме того, белорусский лидер обратил внимание на то, что на протяжении длительного времени Виктор Лукашенко и так уже фактически работает на посту руководителя НОК.
Фото: БЕЛТА
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«Думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо». Лукашенко прокомментировал ситуацию с НОК и участием Беларуси в Олимпиаде
Ситуацию с НОК и участием белорусских спортсменов в Олимпиаде в Токио прокомментировал Президент, отвечая на вопросы журналистов после участия в спортивном...
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