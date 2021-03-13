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«Думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо». Лукашенко прокомментировал ситуацию с НОК и участием Беларуси в Олимпиаде

13.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо». Лукашенко прокомментировал ситуацию с НОК и участием Беларуси в Олимпиаде

Ситуацию с НОК и участием белорусских спортсменов в Олимпиаде в Токио прокомментировал Президент, отвечая на вопросы журналистов после участия в спортивном празднике «Минская лыжня» в «Раубичах», передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание на политизацию данных вопросов. Один из журналистов отметил, что МОК не признает Виктора Лукашенко главой НОК Беларуси.

 

Кроме того, белорусский лидер обратил внимание на то, что на протяжении длительного времени Виктор Лукашенко и так уже фактически работает на посту руководителя НОК.

Фото: БЕЛТА

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Ситуацию с НОК и участием белорусских спортсменов в Олимпиаде в Токио прокомментировал Президент, отвечая на вопросы журналистов после участия в спортивном...
 
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