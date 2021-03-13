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ОМОН утром задержал две группы протестующих
Источник материала: Навiны
Сегодня утром сотрудники ОМОН задержали в Минске две группы протестующих.
Как сообщили в ГУВД, на улице Мирошниченко были задержаны пять женщин (от 25 до 40 лет). У них были обнаружены «различные листовки».
Еще пятерых человек «замели» напротив здания администрации Центрального района столицы. Они приняли участие в «пикетировании с использованием незарегистрированной символики».
Всех задержанных доставили в районные отделы для дальнейшего разбирательства.
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Сегодня утром сотрудники ОМОН задержали в Минске две группы протестующих.
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