ОМОН утром задержал две группы протестующих

Сегодня утром сотрудники ОМОН задержали в Минске две группы протестующих.



Фото из архива носит иллюстративный характер

Как сообщили в ГУВД, на улице Мирошниченко были задержаны пять женщин (от 25 до 40 лет). У них были обнаружены «различные листовки».

Еще пятерых человек «замели» напротив здания администрации Центрального района столицы. Они приняли участие в «пикетировании с использованием незарегистрированной символики».

Всех задержанных доставили в районные отделы для дальнейшего разбирательства.