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ОМОН утром задержал две группы протестующих

13.03.2021 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня утром сотрудники ОМОН задержали в Минске две группы протестующих.

ОМОН утром задержал две группы протестующих
Фото из архива носит иллюстративный характер

Как сообщили в ГУВД, на улице Мирошниченко были задержаны пять женщин (от 25 до 40  лет). У них были обнаружены «различные листовки».

Еще пятерых человек «замели» напротив здания администрации Центрального района столицы. Они приняли участие в «пикетировании с использованием незарегистрированной символики».

Всех задержанных доставили в районные отделы для дальнейшего разбирательства.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром сотрудники ОМОН задержали в Минске две группы протестующих.
 
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