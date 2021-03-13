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«Несправедливо и некрасиво даже». Лукашенко намекнул на коррумпированность судей

13.03.2021 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко считает, что, несмотря на необъективное судейство, минское «Динамо» выступило неплохо.

«Несправедливо и некрасиво даже». Лукашенко намекнул на коррумпированность судей

По словам Лукашенко, отмечает его пресс-служба, на игре «зубров» сказалось и предвзятое судейство, которое принимало решения в пользу питерской команды, спонсором которой является «Газпром».

«Вы же видели судейство: просто сломали игру. Так никто не делает. Мы их понимаем, но это несправедливо и некрасиво даже», — сказал экс-президент НОК после соревнований на зимнем празднике в Раубичах, где его команда в эстафете заняла первое место.

В четвертьфинальной серии в Западной конференции «Динамо»  встречалось с петербургским СКА. Счет в серии 4:1 в пользу «армейцев»:

02.03. СКА — «Динамо» — 4:2;

04.03. СКА — «Динамо» — 6:4;

06.03. «Динамо» — СКА — 3:4 (ОТ);

08.03. «Динамо» — СКА — 2:1;

10.03. СКА — «Динамо» — 4:3 (ОТ).

 

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Александр Лукашенко считает, что, несмотря на необъективное судейство, минское «Динамо» выступило неплохо.
 
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