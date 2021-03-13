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«Несправедливо и некрасиво даже». Лукашенко намекнул на коррумпированность судей
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко считает, что, несмотря на необъективное судейство, минское «Динамо» выступило неплохо.
По словам Лукашенко, отмечает его пресс-служба, на игре «зубров» сказалось и предвзятое судейство, которое принимало решения в пользу питерской команды, спонсором которой является «Газпром».
«Вы же видели судейство: просто сломали игру. Так никто не делает. Мы их понимаем, но это несправедливо и некрасиво даже», — сказал экс-президент НОК после соревнований на зимнем празднике в Раубичах, где
В четвертьфинальной серии в Западной конференции «Динамо» встречалось с петербургским СКА. Счет в серии 4:1 в пользу «армейцев»:
02.03. СКА — «Динамо» —
04.03. СКА — «Динамо» —
06.03. «Динамо» — СКА — 3:4 (ОТ);
08.03. «Динамо» — СКА — 2:1;
10.03. СКА — «Динамо» —
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Александр Лукашенко считает, что, несмотря на необъективное судейство, минское «Динамо» выступило неплохо.
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