В Национальном аэропорту Минска приземлился новый Embraer 195-E2. Сходили на него посмотреть

Источник материала: Onliner

Сегодня в Национальном аэропорту Минск приземлился новый Embraer 195-E2. Он стал вторым воздушным судном данного типа во флоте авиакомпании «Белавиа». Самолет отличается от других необычной юбилейной ливреей: теперь на хвосте можно увидеть цифру 25, а на фюзеляже — слоган авиакомпании на двух языках — русском и английском. Сходили и увидели лайнер собственными глазами.









Главная отличительная характеристика Embraer 195-E2 — его экономичность. Двигатель GTF, полностью закрытая конструкция шасси и увеличенное крыло помогают существенно снизить расход топлива — на 25,4% из расчета на одно пассажирское место. У Embraer 195-E2 снижены выбросы окиси азота по стандарту CAEP/8 на 35%, а выбросы углекислого газа — на 50%. Это делает самолет самым тихим и экологичным в своем классе.

































«Белавиа» и бразильский производитель воздушных судов Embraer сотрудничают уже 8 лет. Белорусский авиаперевозчик эксплуатирует 13 самолетов данного аэростроительного конгломерата. Новый Embraer 195-E2 станет четырнадцатым судном бразильского происхождения во флоте авиакомпании.















































