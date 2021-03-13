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Самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алматы

13.03.2021 16:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алматы
Фото: tengrinews.kz
Самолет Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан - Алматы, потерпел крушение в районе аэропорта Алматы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Сегодня при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан - Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы», - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на официальной странице в Facebook.


Как сообщают РИА Новости, самолет Ан-26, предположительно, принадлежит погранслужбе Казахстана, в нем находились 6 человек.

По предварительной информации, два человека из находившихся в рухнувшем самолете выжили, они госпитализированы.
 
 
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По предварительной информации, два человека из находившихся в рухнувшем самолете выжили.
 
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