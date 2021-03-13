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Лукашенко обрушился на судей: «Так никто не делает»

13.03.2021 16:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко обрушился на судей: «Так никто не делает»
Иллюстративное фото
Александр Лукашенко оценил игру минского «Динамо» в серии плей-офф КХЛ со СКА (1-4), а также выразил недовольство судейством в противостоянии.

«Конечно, молодцы, прогресс хороший. Но хотелось бы лучшего и большего. Молодые… Ну как за две минуты (до конца игры. — Прим. ред.) можно было пропустить шайбу? Не заматерели ещё, молодёжь. Я был рад, когда овертайм случился. Сразу сказал: 5-7 минут мы должны выстоять, тогда сможем играть. И играли нормально. Поэтому молодцы, но хотелось бы большего.

Вы же видели судейство: просто сломали игру. Так никто не делает. Мы их понимаем, но это несправедливо и некрасиво даже», — цитирует Лукашенко сайт president.gov.by.
 
 
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«Вы же видели судейство: просто сломали игру», - негодовал белорусский правитель.
 
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