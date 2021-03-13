Лукашенко обрушился на судей: «Так никто не делает»

Источник материала: UDF

«Конечно, молодцы, прогресс хороший. Но хотелось бы лучшего и большего. Молодые… Ну как за две минуты (до конца игры. — Прим. ред.) можно было пропустить шайбу? Не заматерели ещё, молодёжь. Я был рад, когда овертайм случился. Сразу сказал: 5-7 минут мы должны выстоять, тогда сможем играть. И играли нормально. Поэтому молодцы, но хотелось бы большего.Вы же видели судейство: просто сломали игру. Так никто не делает. Мы их понимаем, но это несправедливо и некрасиво даже», — цитирует Лукашенко сайт