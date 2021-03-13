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В субботу в Минске ОМОН задержал 10 человек: кого и за что
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
На улице Мирошниченко — пятерых женщин 25—40 лет за листовки. Трое из них раньше задерживались за участие в маршах.
Еще пять человек задержали напротив здания администрации Центрального района Минска, которое они пикетировали. Четверо из Московского района столицы, пятый приехал на акцию из Дзержинского района, ранее он задерживался за участие в марше.
Всех отвезли в РУВД Минска.
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Всех отвезли в РУВД Минска.
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