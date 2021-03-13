ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Неизвестный бизнесмен предложил замужней Собчак секс за баснословную сумму

13.03.2021 16:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Неизвестный бизнесмен предложил замужней Собчак секс за баснословную сумму
Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com/
Поклонник обратился к Ксении Собчак с неприличной просьбой. Мужчина оценил интим с 39-летней телеведущей в десять тысяч долларов.

Сладострастный воздыхатель нашел ее через агента, интересуясь возможностью познакомиться со звездой поближе. То, что Ксения Собчак замужем, ему наплевать.

Предприниматель был даже готов повысить цену за секс, если ему все понравится. Знаменитость от души посмеялась над таким неожиданным предложением. При этом теледива отметила, что в свои далеко не юные годы ей «почти приятно», что мужчины так ее оценивают.

В Сети же посчитали, что предложение выглядит очень скромным, поскольку со многими звездами, занимающимися эскортом, стоимость секса стартует от 15 тысяч долларов.

Как писали Дни.ру, ранее Ксения Собчак рассказывала о своей бурной молодости и элитных вечеринках. Журналистка всегда подчеркивает, что сейчас она старается вести здоровый образ жизни. Но, если вдруг ей хочется выпить бокал шампанского или выкурить сигарету, она это делает.

Три года назад звезда выступила за легализацию марихуаны в России. Она считает странным разрешать народу пить водку, но не позволять растительные наркотики.
 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
У Горадні звольніўся пракурор, які вёў крымінальныя палітычныя справы пасля выбараў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by