|
Неизвестный бизнесмен предложил замужней Собчак секс за баснословную сумму
Источник материала: UDF
Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com/
Сладострастный воздыхатель нашел ее через агента, интересуясь возможностью познакомиться со звездой поближе. То, что Ксения Собчак замужем, ему наплевать.
Предприниматель был даже готов повысить цену за секс, если ему все понравится. Знаменитость от души посмеялась над таким неожиданным предложением. При этом теледива отметила, что в свои далеко не юные годы ей «почти приятно», что мужчины так ее оценивают.
В Сети же посчитали, что предложение выглядит очень скромным, поскольку со многими звездами, занимающимися эскортом, стоимость секса стартует от 15 тысяч долларов.
Как писали
Три года назад звезда выступила за легализацию марихуаны в России. Она считает странным разрешать народу пить водку, но не позволять растительные наркотики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сладострастный воздыхатель нашел ее через агента.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)