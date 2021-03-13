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Покалеченная жена Расторгуева шокировала публику
Источник материала: UDF
Николай Расторгуев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Члены звездной семьи решили не раскрывать подробности несчастного случая. Стоит отметить, что Наталья Расторгуева отметила 51-й день рождения. От шумных вечеринок и столпотворения гостей пришлось отказаться из-за серьезной травмы. Жена известного артиста еле-еле передвигается, опираясь на надежное мужское плечо.
Однако лишать женщину праздника никто и не планировал. Николай Расторгуев лично привез супругу в ресторан японской кухни сам и дождался сына Николая, чтобы поздравить главную даму обоих сердец.
«Что мы сегодня делали? Отпраздновали день рождения мамы. Отличный семейный вечер в сочетании с прекрасной погодой», – написал звездный наследник.
Расторгуев не удержался от выступления и в честь своей второй половинки исполнил пару хитов. После мероприятия 64-летний солист группы «Любэ» запечатлелся с родственниками, а затем опубликовал снимок в соцсетях.
На семейную фотографию попали сразу несколько детей Николая Вячеславовича: двое сыновей от первого и второго браков. Посетили мероприятие звездная мать и родная сестра артиста. Более того, на семейном ужине отметилась единственная внучка Расторгуева Соня. Девочка является дочерью его старшего сына Павла.
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Члены звездной семьи решили не раскрывать подробности несчастного случая.
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