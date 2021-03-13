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Покалеченная жена Расторгуева шокировала публику

13.03.2021 16:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Покалеченная жена Расторгуева шокировала публику
Николай Расторгуев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга Николая Расторгуева уже несколько дней подряд передвигается с помощью костылей. Звездная пассия травмировала ногу на собственном приусадебном участке, в поселке на берегу Клязьминского водохранилища. Солисту группы «Любэ» пришлось буквально «заносить» даму сердца на семейный ужин.

Члены звездной семьи решили не раскрывать подробности несчастного случая. Стоит отметить, что Наталья Расторгуева отметила 51-й день рождения. От шумных вечеринок и столпотворения гостей пришлось отказаться из-за серьезной травмы. Жена известного артиста еле-еле передвигается, опираясь на надежное мужское плечо.

Однако лишать женщину праздника никто и не планировал. Николай Расторгуев лично привез супругу в ресторан японской кухни сам и дождался сына Николая, чтобы поздравить главную даму обоих сердец.

«Что мы сегодня делали? Отпраздновали день рождения мамы. Отличный семейный вечер в сочетании с прекрасной погодой», – написал звездный наследник.


Расторгуев не удержался от выступления и в честь своей второй половинки исполнил пару хитов. После мероприятия 64-летний солист группы «Любэ» запечатлелся с родственниками, а затем опубликовал снимок в соцсетях.

На семейную фотографию попали сразу несколько детей Николая Вячеславовича: двое сыновей от первого и второго браков. Посетили мероприятие звездная мать и родная сестра артиста. Более того, на семейном ужине отметилась единственная внучка Расторгуева Соня. Девочка является дочерью его старшего сына Павла.
 
 
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Члены звездной семьи решили не раскрывать подробности несчастного случая.
 
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