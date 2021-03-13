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Николай Расторгуев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Что мы сегодня делали? Отпраздновали день рождения мамы. Отличный семейный вечер в сочетании с прекрасной погодой», – написал звездный наследник.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Покалеченная жена Расторгуева шокировала публику Члены звездной семьи решили не раскрывать подробности несчастного случая.

Члены звездной семьи решили не раскрывать подробности несчастного случая. Стоит отметить, чтоотметила 51-й день рождения. От шумных вечеринок и столпотворения гостей пришлось отказаться из-за серьезной травмы. Жена известного артиста еле-еле передвигается, опираясь на надежное мужское плечо.Однако лишать женщину праздника никто и не планировал.лично привез супругу в ресторан японской кухни сам и дождался сына Николая, чтобы поздравить главную даму обоих сердец.Расторгуев не удержался от выступления и в честь своей второй половинки исполнил пару хитов. После мероприятия 64-летний солист группы «Любэ» запечатлелся с родственниками, а затем опубликовал снимок в соцсетях.На семейную фотографию попали сразу несколько детей Николая Вячеславовича: двое сыновей от первого и второго браков. Посетили мероприятие звездная мать и родная сестра артиста. Более того, на семейном ужине отметилась единственная внучка Расторгуева Соня. Девочка является дочерью его старшего сына Павла.