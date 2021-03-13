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В Казахстане разбился военный самолет

13.03.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На борту самолета КНБ Казахстана, потерпевшего крушение при посадке в Алма-Ате, находились шесть человек. Четверо из них погибли.


Фото: 24tv.ua

В Алма-Ате в субботу, 13 марта, при посадке разбился военный самолет АН-26.  Он принадлежал Пограничной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана и выполнял рейс из Нур-Сулатана в Алма-Ату.

На борту находились шесть человек, сообщает DW, четверо из них погибли, двое доставлены в больницу. "По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены в ближайшую больницу Илийского района", - говорится в сообщении МЧС Казахстана. Пострадавшие находятся в реанимационном отделении.

 По данным пресс-службы аэропорта, самолет упал в начале взлетно-посадочной полосы. По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева начата работа по выяснению причин авиакатастрофы.
 
 
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На борту самолета КНБ Казахстана, потерпевшего крушение при посадке в Алма-Ате, находились шесть человек. Четверо из них погибли.
 
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