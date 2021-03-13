Врач-валеолог Борисовской ЦРБ рассказала, кому не стоит вакцинироваться российской вакциной













Если планируйте ребенка, то зачатие можно делать лишь спустя три месяца после вакцинирования российской вакциной «Спутником V», пишет врач-валеолог Борисовской ЦРБ Вера Коновалова на сайте Борисовского райисполкома.





пишет ex-press.by, что людям, которые гиперчувствительны к какому-либо компоненту «Спутника V», эта вакцинация противопоказана: Доктор Вера Коновалова ознакомилась с инструкцией по применению этой вакцины и сообщает о том,ex-press.by, что людям, которые гиперчувствительны к какому-либо компоненту «Спутника V», эта вакцинация противопоказана:





— Это относится к беременным женщинам и тем, кто кормит младенцев грудью либо планирует зачать ребенка в следующие три месяца. Это распространяется и на мужчин. Не прививают пока детей до 18 лет, так как у ученых нет данных о безопасности и эффективности препарата для них.





Еще вакцинация не положена тем, у кого есть симптомы ОРВИ. Сделать укол им могут только после того, как пройдет не менее двух недель после болезни.





Не станут прививать и тех, кто делал другую прививку менее чем за 30 дней и кто участвовал в пострегистрационных исследованиях вакцины.





С осторожностью следует вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями печени и почек, выраженными нарушениями эндокринной системы, тяжелыми заболеваниями системы кровотворения, эпилепсией, а также при инсультах и других заболеваниях центральной нервной, сердечно-сосудистой системы, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме.





То же касается пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями и экземой.





Пациентов с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями и обострением хронических заболеваний могут привить лишь через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии.





Онкобольные тоже могут прививаться, но только после консультации с лечащим врачом. Особо опасным периодом для больных раком может быть прохождение курсов химиотерапии, которые способны снижать иммунную функцию.





Доктор Коновалова утешает тех, кому противопоказана вакцина «Спутник V» тем, что они, в конце концов, будут защищены иммунной прослойкой населения. Эта прослойка формируется после перенесенного заболевания или вакцинирования.





А пока следует соблюдать все необходимые меры предосторожности и гигиены, носить маску, мыть руки.







