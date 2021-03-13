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Суд по поводу увольнения с БЕЛАЗа завершился мировым соглашением

13.03.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Жодинском городском суде с 24 февраля рассматривали дело по исковому заявлению работника БЕЛАЗа Станислава Репкина к бывшему нанимателю — заводу БЕЛАЗ. Разбирательство завершилось мировым соглашением.


Фото из открытого источника

Напомним, работник БЕЛАЗа Станислав Репкин был задержан по статье 23.34 на 72 часа, вынужденно пропустил три рабочих дня. А когда вернулся на работу, пишет ex-press.by, его на 100% лишили всех доплат. Распоряжения о наказании ему не выдали.

Станислав пытался добиться, чтобы получить копию этого документа, пошел к генеральному директору, чтобы написать заявление о выдаче распоряжения о лишении доплат. В результате ему вручили уведомление, что он отсутствовал на рабочем месте около 5 минут. Объявили повторный выговор и вскоре уволили.

Станислав Репкин считает свое увольнение незаконным. Он член независимого профсоюза РЭП, и с помощью юристов профсоюза обратился в суд с иском к БЕЛАЗу. Станислав требовал в исковом заявлении отмены дисциплинарных взысканий, выплаты премии за ноябрь 2020 года, выплаты вознаграждения за общие результаты работы за 2020 год, восстановления на работе, на прежнем рабочем месте, выплаты среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.

Дело рассматривала судья Анна Муковозчик. Интересы БЕЛАЗа в суде представляли юристы Марина Зеленина и Ольга Соколова. Интересы Станислава Репкина в суде представлял юрист, представитель профсоюза РЭП по Минску и Минской области Игорь Комлик.

Состоялось пять заседаний суда, свидетелями в процессе выступили начальник бюро Петр Конон, зам. начальника УОТиЗ, Юрий Соловьев, начальник УОТиЗ Игорь Солей.

Во время пятого заседания, которое проходило 12 марта, представители БЕЛАЗа предложили Станиславу Репкину урегулирование спора с помощью мирового соглашения. До 30 марта должно пройти согласование условий мирового соглашения между сторонами.
 
Теги: Минск
 
 
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В Жодинском городском суде с 24 февраля рассматривали дело по исковому заявлению работника БЕЛАЗа Станислава Репкина к бывшему нанимателю — заводу БЕЛАЗ....
 
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