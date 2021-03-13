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В Польше белорус вел по трассе фуру с 2,6 промилле

13.03.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Мазовецком воеводстве Польши вечером 8 марта остановили польский грузовик с нетрезвым белорусом за рулем.



Фото: транспортная инспекция Польши

Об этом сообщает местная транспортная инспекция, пишет belmir.by.

Сотрудники инспекции остановили фуру на трассе А2 возле Миньска-Мазовецкого. Их внимание привлекли разбитые передняя фара и боковое зеркало, а также поврежденные задний фонарь и противоподкатный брус. Кроме того, транспортное средство виляло по проезжей части.

Уже визуально и по запаху было понятно, что водитель пьян. Алкотестер показал в выдыхаемом им воздухе 2,6 промилле алкоголя. Мужчина не совсем понимал, что происходит, а через некоторое время после проверки на трезвость заснул в машине инспекторов. Его передали полиции.
 
 
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В Мазовецком воеводстве Польши вечером 8 марта остановили польский грузовик с нетрезвым белорусом за рулем.
 
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