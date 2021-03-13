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За единую Беларусь: участники автопробега посмотрели пьесу «Павлинка»

13.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пятничный вечер в кругу хороших друзей. Участники автопробега «За единую Беларусь» отправились в Купаловский театр. Там сегодня показали обновленный спектакль «Павлинка», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Плохая погода теплым объятиям не помеха и не повод оставаться дома. Тем более в пятницу. Участники патриотического автопробега «За единую Беларусь» вместе исколесили всю страну и стали если не семьей, то близкими друзьями.

«Наше движение всех сплотило. Начинали же – никто никого не знал. А сейчас, вы сами видели, все здороваемся, все братаемся. Действительно, как родные», – рассказал член общественного объединения «Патриоты Беларуси» Юрий Старостенко.

По главным улицам Минска колонной машин с государственными флагами они отправились в Купаловский театр, чтобы посмотреть его визитную карточку – обновленный спектакль «Павлинка». Именно этой постановкой сто лет назад он открылся.

Премьера обновленного спектакля состоялась в начала марта. В главных ролях – молодые актеры. Оба – студенты Университета культуры: Павлинка – Анастасия Воронкова, ее возлюбленный – Илья Крук.

«За всю историю «Павлинок» вышло так, что я самый молодой Яким Сорока. Сам Янка Купала писал, что Якиму 24 года, мне всего лишь 21. Мне кажется, что у меня вышел более лирический и нежный персонаж. Потому что такой сам по себе», – рассказал актер Национального академического театра им. Янки Купалы Илья Крук.

В зале – аншлаг. Над, казалось бы, старой историей белорусского классика сегодня смеются и плачут, как много лет назад. Запретная любовь, социальное неравенство и попытка казаться лучше, чем ты есть – все это актуально и сегодня.

Яркие эмоции, цветы и аплодисменты. И уже не важно, что весна в Минск пока не пришла, когда в зале так тепло. Пьеса «Павлинка» была написана в 1912 году, а впервые поставлена в 1913-м.



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Теги: Минск
 
 
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Запретная любовь, социальное неравенство и попытка казаться лучше, чем ты есть – все это актуально и сегодня.
 
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