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За единую Беларусь: участники автопробега посмотрели пьесу «Павлинка»
13.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пятничный вечер в кругу хороших друзей. Участники автопробега «За единую Беларусь» отправились в Купаловский театр. Там сегодня показали обновленный спектакль «Павлинка», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Плохая погода теплым объятиям не помеха и не повод оставаться дома. Тем более в пятницу. Участники патриотического автопробега «За единую Беларусь» вместе исколесили всю страну и стали если не семьей, то близкими друзьями.
По главным улицам Минска колонной машин с государственными флагами они отправились в Купаловский театр, чтобы посмотреть его визитную карточку – обновленный спектакль «Павлинка». Именно этой постановкой сто лет назад он открылся.
Премьера обновленного спектакля состоялась в начала марта. В главных ролях – молодые актеры. Оба – студенты Университета культуры: Павлинка – Анастасия Воронкова, ее возлюбленный – Илья Крук.
В зале – аншлаг. Над, казалось бы, старой историей белорусского классика сегодня смеются и плачут, как много лет назад. Запретная любовь, социальное неравенство и попытка казаться лучше, чем ты есть – все это актуально и сегодня.
Яркие эмоции, цветы и аплодисменты. И уже не важно, что весна в Минск пока не пришла, когда в зале так тепло. Пьеса «Павлинка» была написана в 1912 году, а впервые поставлена в 1913-м.
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Запретная любовь, социальное неравенство и попытка казаться лучше, чем ты есть – все это актуально и сегодня.
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