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"Девушка, за кем стоите?". Есть ли способы красиво обратиться к женщине

13.03.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Девушка, за кем стоите?". Есть ли способы красиво обратиться к женщине

Вспоминаем, как появились "чувиха", "чика", "товарка" и другие варианты, оставшиеся в прошлом, и заодно ищем самый универсальный способ обращения.

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Как уважительно обратиться к незнакомке? "Женщина" - звучит грубо, "сударыня" - вычурно (и мы же не в ресторане), "красавица!" - фамильярно. Пенсионерку может смутить...
 
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