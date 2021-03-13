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"Девушка, за кем стоите?". Есть ли способы красиво обратиться к женщине
13.03.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вспоминаем, как появились "чувиха", "чика", "товарка" и другие варианты, оставшиеся в прошлом, и заодно ищем самый универсальный способ обращения.
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