ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко пообещал новую песню на «Евровидение»

13.03.2021 17:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко считает политизированным решение Европейского вещательного союза о не допуске заявленной группой «Галасы ЗМеста» песни на конкурс «Евровидение-2021».

Лукашенко пообещал новую песню на «Евровидение»

По его словам, которые приводит пресс-служба, Беларусь поджимают по всем фронтам, даже на «Евровидении».

Впрочем, считает он, это решение EBU «только авторитета им [группе] добавили».

«Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», — сказал Лукашенко после соревнований на зимнем празднике в Раубичах, где его команда в эстафете заняла первое место.

Он заявил, что «независимость и суверенитет очень дорого стоят»: «Но бьют сильных. На слабых внимания не обращают».

9 марта Белтелерадиокомпания, которая как член EBU и официальный транслятор «Евровидения» определяет участника от Беларуси, решила, что в этом году на конкурсе в Роттердаме страну представит барановичская группа «Галасы ЗМеста» с русскоязычной композицией «Я научу тебя».

11 марта стало известно, что Европейский вещательный союз счел политизированной заявленную песню: «Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Кроме того, недавняя реакция на предложенного конкурсанта рискует подорвать репутацию конкурса».

 

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко считает политизированным решение Европейского вещательного союза о не допуске заявленной группой «Галасы ЗМеста» песни на конкурс...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо». Лукашенко прокомментировал ситуацию с НОК и участием Беларуси в Олимпиаде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by