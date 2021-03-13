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Лукашенко пообещал новую песню на «Евровидение»
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко считает политизированным решение Европейского вещательного союза о не допуске заявленной группой «Галасы ЗМеста» песни на конкурс «Евровидение-2021».
По его словам, которые приводит пресс-служба, Беларусь поджимают по всем фронтам, даже на «Евровидении».
Впрочем, считает он, это решение EBU «только авторитета им [группе] добавили».
«Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», — сказал Лукашенко после соревнований на зимнем празднике в Раубичах, где
Он заявил, что «независимость и суверенитет очень дорого стоят»: «Но бьют сильных. На слабых внимания не обращают».
9 марта Белтелерадиокомпания, которая как член EBU и официальный транслятор «Евровидения» определяет участника от Беларуси,
11 марта стало известно, что Европейский вещательный союз
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Александр Лукашенко считает политизированным решение Европейского вещательного союза о не допуске заявленной группой «Галасы ЗМеста» песни на конкурс...
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