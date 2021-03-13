ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Яндекс» станет банком

13.03.2021 17:29 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Яндекс» станет банком
Картинка носит иллюстративный характер
«Яндекс» после срыва сделки по покупке TCS Group у Олега Тинькова предпринимает новую попытку заполучить лицензию на банковские операции.

 Как сообщает The Bell, компания ведет переговоры о приобретении банка «Акрополь» - небольшой кредитной организации из четвертой сотни по размеру активов.

Имеющий лишь чуть больше 1 млрд рублей капитала и 287 млн рублей вкладов, банк практически не ведет деятельности и приносит убытки владельцу - гендиректору группы «Связной» Евгению Давыдовичу (87 млн рублей за прошлый год).

Но «Яндексу» это неважно. Фактически покупает не полноценный банк, а банковскую лицензию, объясняют источники The Bell. Планов открывать отделения и развивать бизнес у «Яндекса» нет.

В августе «Яндекс» подал заявку на регистрацию 17 товарных знаков. Среди них - «ЯБанк», а также «ЯКредит», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯСейф» и «ЯКэш».

«Копания обожглась на сделке с Тиньковым и приняла принципиальное решение делать финтех самостоятельно. Для этого ей и нужна практически пустая лицензия», - говорит источник The Bell.


В феврале подобную сделку провела основательница онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук. Она приобрела 100% акций небольшого банка «Стандарт-кредит», чтобы «развивать существующий платежный сервис».

«Яндекс» 10 марта запустил платежный сервис Yandex Pay. С его помощью пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе». Пока сервис доступен только на сайтах в большинстве браузеров, но в перспективе будет работать и в мобильных приложениях и в офлайне.

В компании сообщили, что «Яндексу» интересно получение банковской лицензии. «Мы рассматриваем все доступные варианты», - заявил представитель «Яндекса».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В августе «Яндекс» подал заявку на регистрацию 17 товарных знаков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алматы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by