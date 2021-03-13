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Жители минской Ангарской вышли на бело-красно-белую акцию
Источник материала: Хартия'97
Жители минской Ангарской вышли на бело-красно-белую акцию
Минчане тренируются перед Днем Воли.
В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко.
В Минске жители микрорайона Ангарская вышли на акцию, пишет телеграм-канал
«Зима — ваша, весна — наша!», - говорят они.
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Минчане тренируются перед Днем Воли.
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