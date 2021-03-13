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Александр Лукашенко о минском «Динамо»: «Выкинули тех, кто распальцовано ходил, и взяли ребят, которые хотят играть»

13.03.2021 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко прокомментировал выступление хоккеистов минского «Динамо» в Кубке Гагарина.

Александр Лукашенко о минском «Динамо»: «Выкинули тех, кто распальцовано ходил, и взяли ребят, которые хотят играть»
«Конечно, молодцы, прогресс хороший. Но хотелось бы лучшего и большего. Молодые… Ну как за две минуты (до конца игры со СКА. – Прим.) можно было пропустить шайбу? Не заматерели еще, молодежь. Я был рад, когда овертайм случился. Сразу сказал: 5-7 минут мы должны выстоять, тогда сможем играть. И играли нормально. Поэтому молодцы, но хотелось бы большего, пишет БЕЛТА.

Вы же видели судейство: просто сломали игру. Так никто не делает. Мы их понимаем, но это несправедливо и некрасиво даже.

В целом, добавил Лукашенко, руководству «Динамо» удалось сформировать неплохую команду после того, как оттуда выкинули тех, «кто распальцовано ходил», и взяли ребят, «которые хотят играть».

«Поэтому создали команду. Если они сохранят ее, это будет хорошая команда», – сказал Лукашенко.
 
 
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Александр Лукашенко прокомментировал выступление хоккеистов минского «Динамо» в Кубке Гагарина.
 
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