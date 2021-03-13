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Директор брестского «Динамо» Николайчук: «Сейчас мы находимся в процессе переговоров с очень статусными футболистами»

13.03.2021 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директор брестского «Динамо» Эрнест Николайчук рассказал о трансферной кампании команды.

Директор брестского «Динамо» Николайчук: «Сейчас мы находимся в процессе переговоров с очень статусными футболистами»
Фото: sportarena.by
— Как понимаю, состав «Динамо» на предстоящий сезон полностью сформирован. Довольны ли вы подбором футболистов и были ли те, с кем не получилось договориться?

— На данном этапе преждевременно говорить о том, что состав полностью сформирован. Формирование команды – это непрерывный процесс, который ведется без остановки. Само собой, мы полностью доверяем и рассчитываем по ходу сезона на тех футболистов, которые сейчас есть в распоряжении тренерского штаба. Могу заверить, что подбором игроков мы довольны. Естественно, были и те, кого мы хотели видеть в нашей команде, но по ряду причин этого не произошло.

— Пожалуй, главным новичком в чемпионате Беларуси стал полузащитник Давид Иван. Как получилось с ним договориться, сложно ли шли переговоры? Может, его агент предлагал еще каких-то именитых футболистов?

— С самим Давидом мы договорились достаточно быстро. Он хочет перезагрузить свою карьеру, а наша команда видится хорошим трамплином в этом направлении. Правда, учитывая статус его клуба, переговоры шли достаточно долго, ведь это довольно серьезный игрок. Нужно было решить массу вопросов, чтобы исполнитель с таким резюме выбрал именно нас. Возвращаясь к теме формирования состава, могу сказать, что сейчас мы находимся в процессе переговоров с очень статусными футболистами, у которых приличное резюме, и которые впоследствии смогут усилить нашу команду, – сказал Николайчук.
 
 
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Директор брестского «Динамо» Эрнест Николайчук рассказал о трансферной кампании команды.
 
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