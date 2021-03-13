Гродно строят новый стекольный завод









рассказывает «Гродненская правда». В целом же предприятие производит и реализовывает стеклотару в трех основных цветах: зеленом, оливковом и бесцветном. Также выпускает узорчатое и армированное стекло,«Гродненская правда».













Дефицит стеклянной тары на внутриреспубликанском рынке, прогнозируемое увеличение спроса на нее по мере постепенного ограничения розлива пива и напитков в ПЭТ-бутылку, а также высокая доля импорта в сегменте тары и стали предпосылками для реализации проекта на новой производственной площадке СЭЗ «Гродноинвест» в Аульсе. Стоит задача выпуска высококачественной продукции, соответствующей современным требованиям, а для этого нужно расширение производства с освоением новых технологических процессов.













В октябре 2020 года было подписано распоряжение Лукашенко «О реализации инвестиционного проекта», которым предусмотрено осуществить в 2020-2022 годах проектирование и строительство объектов ОАО «Гродненский стеклозавод» – производство стеклянной тары на участке №4 СЭЗ «Гродноинвест» в Аульсе.





– Это очень сжатый срок, тем не менее благодаря распоряжению мы можем одновременно совмещать проектирование, начало работ и закупку оборудования, – рассказал «ГП» генеральный директор ОАО «Гродненский стеклозавод» Денис Юрченко. – На сегодняшний день по согласованному графику с Министерством архитектуры и строительства, генеральным подрядчиком и проектными организациями мы зашли на строительную площадку. Работы полным ходом ведет генподрядчик – ОАО «Гроднопромстрой». По результатам совместного обсуждения установлен срок запуска нового производства – октябрь 2022 года.













Уже подписаны все контракты на закупку и поставку основного оборудования. Аналогов в республике нет. Завод представляет собой максимально инновационное производство, включающее печь объемом 220 тонн стекла в сутки. Она разработана немецкой компанией «Хорн». Для сравнения: на старом стеклозаводе работают три печи общим объемом выпуска 140 тонн стекла.













В стране намечен постепенный уход от пластиковой тары. Однако мощностей белорусских стекольных заводов недостаточно для обеспечения в полном объеме даже внутреннего рынка. Новое производство в Гродно восполнит этот дефицит. Увеличить объемы выпуска стеклотары и компенсировать этот переход помогут не только новые мощности, но и модернизация старого производства. Одновременно с обеспечением внутреннего рынка продукция пойдет на экспорт, создадут новые рабочие места. На новом заводе будут работать 190 человек. Они пройдут соответствующее обучение.





По образному выражению генерального директора, новый завод вкупе со старым производством станет «стеклянным сердцем страны». Стоимость проекта – порядка 56 миллионов долларов. Инновационное производство рассчитано на выпуск бутылки любого цвета, а переход от одного цвета к другому может производиться в течение всего двух-трех дней. Печь будет подавать расплавленную стекломассу на три линии: две из них 8-секционные и одна 10-секционная. Все это будет работать в трехкапельном режиме, что станет новшеством для стекольной отрасли страны. Это намного снизит себестоимость продукции. К тому же пивная бутылка по весу будет облегченной. Выпуск облегченной тары методом NNPB уже освоен предприятием на площадке Елизово.





На старом производстве в Гродно будет продолжена модернизация. Уже обновлена одна из трех печей, в следующем году планируется вторая. К концу этого года закончится модернизация цеха №4 на площадке ОАО «Гродненский стеклозавод» в Елизово Могилевской области.





Что немаловажно, проектом предполагается внедрение современных ресурсоэнергосберегающих и природоохранных технологий. Многие из них также являются инновационными для нашей республики. Для минимизации воздействия нового производства на атмосферный воздух и на состояние окружающей среды предусматривается оснащение стекловаренной печи электрофильтром, а также автоматизированной системой контроля за работой механизмов очистки, за количественным и качественным составом выбросов в атмосферу.