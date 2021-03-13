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В Минске утром ОМОН задержал 10 человек, из них половина — женщины

13.03.2021 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 13 марта ОМОН в Минске на улице Мирошниченко задержал «две группы протестующих граждан», сообщает милиция.



Скриншот видео ГУВД

По имеющейся у милиции информации, пишет TUT.BY, на улице Мирошниченко якобы была запланирована акция, участники которой должны были развешивать «листовки политического характера».

— При отработке указанной территории задержаны 5 женщин, которые приняли участие в акции. При себе у них были различные листовки. Возраст женщин — 25−40 лет, трое из них ранее уже привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, — сообщает ГУВД.

Также были задержаны 5 человек, которые напротив здания администрации Центрального района Минска приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии — пикетировании с использованием незарегистрированной символики. В милиции говорят, что задержанные состояли в локальном чате, где «договаривались о проведении несанкционированных массовых мероприятий и обсуждали порядок их проведения». Примечательно, что четверо из задержанных — жители Московского района столицы, еще один мужчина, ранее привлекавшийся за участие в акции, специально приехал в Минск из Дзержинского района.

Все задержанные сейчас в Советском и Центральном РУВД Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Утром 13 марта ОМОН в Минске на улице Мирошниченко задержал «две группы протестующих граждан», сообщает милиция.
 
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