Фийон Майе выиграл преследование на этапе КМ по биатлону, лучший из белорусов - 46-й

Источник материала: Tut.by

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе после победы в спринте выиграл на этапе Кубка мира в Чехии и гонку преследования.



Квентен Фийон Майе. Фото: biathlonworld.com

Фийон Майе допустил 2 (1+1+0+0) промаха и на 8 секунд опередил стартовавшего 11-м Йоханнеса Бё (1+0+0+1). Третье место занял француз Эмильен Жаклен (0+1+0+0).

Лучшим из белорусов стал Максим Воробей (0+1+3+0). Он поднялся 51-го на 46-е место. Сергей Бочарников (1+0+1+2) опустился с 36-го на 49-е, Антон Смольский (0+3+3+2) — с 18-го на 55-е.