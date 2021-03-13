ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фийон Майе выиграл преследование на этапе КМ по биатлону, лучший из белорусов - 46-й

13.03.2021 17:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе после победы в спринте выиграл на этапе Кубка мира в Чехии и гонку преследования.


Квентен Фийон Майе. Фото: biathlonworld.com

Фийон Майе допустил 2 (1+1+0+0) промаха и на 8 секунд опередил стартовавшего 11-м Йоханнеса Бё (1+0+0+1). Третье место занял француз Эмильен Жаклен (0+1+0+0).

Лучшим из белорусов стал Максим Воробей (0+1+3+0). Он поднялся 51-го на 46-е место. Сергей Бочарников (1+0+1+2) опустился с 36-го на 49-е, Антон Смольский (0+3+3+2) — с 18-го на 55-е.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе после победы в спринте выиграл на этапе Кубка мира в Чехии и гонку преследования.
 
Новости дня
Новости разные
 
На улице Сурикова VW после столкновения с Renault вылетел на тротуар - пострадала женщина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by