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На улице Сурикова VW после столкновения с Renault вылетел на тротуар - пострадала женщина
Источник материала: Tut.by
Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в Минске,
По предварительной информации, 13 марта, около 14.05, водитель Renault ехал по улице Сурикова со стороны улицы Кулешова в направлении улицы Айвазовского. На пересечении с улицей Грекова он не уступил дорогу Volkswagen, который двигался по главной дороге.
В результате ДТП пострадала 48-летняя водитель Volkswagen. Женщину доставили в больницу.
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Водитель Renault не пропустил ехавшую по главной дороге легковушку.
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