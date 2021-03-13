На улице Сурикова VW после столкновения с Renault вылетел на тротуар - пострадала женщина

Источник материала: Tut.by

Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в Минске, сообщили в столичной ГАИ.





По предварительной информации, 13 марта, около 14.05, водитель Renault ехал по улице Сурикова со стороны улицы Кулешова в направлении улицы Айвазовского. На пересечении с улицей Грекова он не уступил дорогу Volkswagen, который двигался по главной дороге.





В результате ДТП пострадала 48-летняя водитель Volkswagen. Женщину доставили в больницу.

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