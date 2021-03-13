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Лукашенко рассказал о золотых часах, которые ему подарил Назарбаев

13.03.2021 17:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко утверждает, что «терпеть не может излишеств».

Лукашенко рассказал о золотых часах, которые ему подарил Назарбаев
Фото president.gov.by

Общаясь сегодня с журналистами после соревнований на зимнем празднике в Раубичах, где его команда в эстафете заняла первое место, Александр Лукашенко рассказал о часах, которые фигурировали в скандальном фильме о роскоши: «Они уже, наверное, лет 15 эти часы».

Он подчеркнул, передает его пресс-служба, что ему «подарил Нурсултан Абишевич Назарбаев».

Лукашенко уверен, что «ни один президент часы не покупает, если не «крутой»».

Он пояснил, что на международных саммитах, хозяин мероприятия, как правило, дарит гостям подарки.

По его словам, цена часов в фильме была «увеличена в 10-15 раз»: «Говорят: ах, как Лукашенко склонен к золоту. Терпеть не могу вот это излишество, золочение».

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Александр Лукашенко утверждает, что «терпеть не может излишеств».
 
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