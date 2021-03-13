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На воскресенье объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
По прогнозу синоптиков, 14 марта на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.
Также, отмечают синоптики, днем в отдельных районах Гродненщины ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.
Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
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По прогнозу синоптиков, 14 марта на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.
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