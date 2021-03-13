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«Фанаты всех клубов - объединяйтесь!»

13.03.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Фанаты всех клубов - объединяйтесь!»

  • 13.03.2021, 18:33
«Фанаты всех клубов - объединяйтесь!»

Болельщики практически всех футбольных клубов объявили бойкот матчам.

Болельщики практических всех белорусских клубов в ответ на репрессии объявили бойкот футбольным матчам, пишет телегрм-канал «Баста».

- В стране, где никто не несёт ответственности за убийства и избиения. Когда суды плюют на Конституцию и законы. Когда система обесценивает человеческую жизнь и судьбу - вернуться на сектор в сложившихся условиях мы не можем. Мы не будем посещать ни домашние, ни гостевые матчи своих команд. До полной победы народа. Жыве Беларусь!, - заявляют беларусские фанаты.

Фанаты всех клубов, объединяйтесь. Бойкот! Никаких игр при диктатуре.

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Болельщики практически всех футбольных клубов объявили бойкот матчам.
 
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