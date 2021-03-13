|
«Фанаты всех клубов - объединяйтесь!»
Источник материала: Хартия'97
«Фанаты всех клубов - объединяйтесь!»
Болельщики практически всех футбольных клубов объявили бойкот матчам.
Болельщики практических всех белорусских клубов в ответ на репрессии объявили бойкот футбольным матчам, пишет телегрм-канал
- В стране, где никто не несёт ответственности за убийства и избиения. Когда суды плюют на Конституцию и законы. Когда система обесценивает человеческую жизнь и судьбу - вернуться на сектор в сложившихся условиях мы не можем. Мы не будем посещать ни домашние, ни гостевые матчи своих команд. До полной победы народа. Жыве Беларусь!, - заявляют беларусские фанаты.
Фанаты всех клубов, объединяйтесь. Бойкот! Никаких игр при диктатуре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болельщики практически всех футбольных клубов объявили бойкот матчам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)