Источник материала: Хартия'97

Ученые заявили о сходстве человека с существами из древнего океана 13.03.2021, 18:21

Специалисты изучили ископаемые следы, оставленные этими существами.

Ученые обнаружили сходство между человеком и древними существами, существовавшими более 500 миллионов лет назад. Соответствующая статья была опубликована на сайте UCR News (перевод — ria.ru ).

Речь идет об эдиакарской биоте – комплексе ископаемых организмов, населявших океанское дно около 550 миллионов лет назад.

Специалисты из Смитсоновского национального музея естественной истории изучили ископаемые следы, оставленные этими организмами.

"Эти животные настолько странные и разные, что их трудно отнести к современным категориям живых организмов, если взглянуть на них", - заявила палеобиолог Мэри Дрозер из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Исследователям удалось выяснить, что эти организмы имели рудиментарные органы нервной системы, регулируемые теми же типами генетических элементов, которые до сих пор используются животными, в том числе человеком.

"Анализ показал, что эдиакарская биота могла иметь генетическую предрасположенность к развитию многоклеточности, мускулатуры и нервной системы", - считают авторы исследования.

Ранее в журнале Nature Ecology & Evolution было опубликовано исследование, согласно которому неандертальцы имели такую же слуховую систему, как у современных людей и они могли воспринимать и воспроизводить человеческую речь, а также, скорее всего, обладали способностью общения посредством звуков.

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