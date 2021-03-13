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Фотофакт: Лукашенко «под прицелом»
Источник материала: Хартия'97
Фотофакт: Лукашенко «под прицелом»
Снайпер готов к выстрелу.
В сети появилось интересное фото узурпатора Лукашенко с соревнований среди детей и подростков по биатлону. Ракурс, под которым было сделано фото, порадовал белорусов. Фото опубликовали в Twitter
Внимание пользователей сети привлек ракурс, с которого сделано фото. Лукашенко сфотографировали возле трибун, где был изображен символ соревнований - биатлонист с ружьем в руках.
"Снайпер готов к выстрелу", - прокомментировали фото в сети.
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Снайпер готов к выстрелу.
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