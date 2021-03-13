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У резиденции президента Армении проходят акции протеста

13.03.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

У резиденции президента Армении проходят акции протеста

  • 13.03.2021, 17:55
У резиденции президента Армении проходят акции протеста
Иллюстрационное фото

Протестующие намерены заблокировать здание.

Стычки между полицией и протестующими, требующими отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начались у служебного входа в резиденцию президента в Ереване. Как в субботу, 13 марта, собравшиеся хотели не допускать главу кабмина в здание, пишет dw.com.

По данным агентства "Интерфакс", есть задержанные, их число не уточняется.

Протестующие пытались прорвать полицейское оцепление, но были оттеснены правоохранителями. Демонстранты время от времени принимались скандировать: "Армения без Никола" и "Никол — предатель".

Между тем правоохранители также оцепили здание МИД Армении, поскольку оппозиция призвала сторонников стягиваться и туда в ожидании приезда Пашиняна.

Премьер Армении ранее прибыл в администрацию президента республики, где будет обсуждать с Арменом Саркисяном пути выхода из внутриполитического кризиса. По данным информагентств, кортеж Пашиняна охраняли многочисленные сотрудники полиции, выстроившиеся в специальный коридор.

В Ереване с 26 февраля - очередной виток антиправительственных акций протеста. Пашинян 1 марта на митинге своих сторонников в центре Еревана заявил о намерении провести в октябре референдум, в результате которого в стране примут "или новую конституцию, или поправки". В соответствии с ними, как ожидается, состоится переход от парламентской к полупрезидентской форме правления. По словам премьера, новая форма правления исключит в дальнейшем "формирование внутриполитических кризисов".

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Протестующие намерены заблокировать здание.
 
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